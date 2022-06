Um Sonndeg war et zu Schëffleng d'Suite vun de nationale Meeschterschaften an der Liichtathletik.

E neien nationale Lëtzebuerger Rekord huet d'Victoria Rausch bei den Damme realiséiert. Celtic Athletin leeft mat enger Zäit vun 13,24 Sekonnen iwwert de Stréch a gewënnt domat och gläichzäiteg d'Course iwwer 100m Hecken bei den Dammen. D'Victoria Rausch huet domadder eng zweete Kéier an engem Mount dësen nationale Rekord gebrach. Virdrun hat deen d'Veronique Linster iwwer 26 Joer laang gehalen. Leider hate mir an engem éischte Moment gemellt, datt d'Victoria Rausch dëse Sonndeg de 26 Joer ale Rekord gebrach hat. Mir haten eis dobäi op déi aktuellste Lëscht vun den nationale Rekorder vun der FLA baséiert, deen awer am leschte Mount leider net à jour gesat gouf.

Iwwer 110m Hecken huet sech bei den Hären de François Grailet mat enger Zäit vun 13,98 Sekonne géint seng Konkurrenz duerchgesat. Op d'Plazen zwee an dräi lafen de Lenny Schitz an de Greg Scholtes.

D‘Staffel vun den Dammen iwwer 4 mol 100 Meter mat Victoria Rausch, Anaïs Bauer, Laurence Jones a Sandrine Rossi hunn sech mat engem Chrono vun 46 Sekonnen an 99 Honnertstel fir d‘Spiller vun de klenge Länner d‘nächst Joer op Malta qualifizéiert.

Den 4 mol 100 Meter Relais bei den Hären mat David Walig, Pol Bidaine, Olivier Bussong an Evora Delgado huet d‘Qualifikatioun fir Malta mat enger Zäit vun 41 Sekonnen 72 och gepackt

Patrizia Van der Weken ass iwwerdeems nei Championne iwwer 100m. D'Leeferin vum CAPA Ettelbréck gewënnt virum Anais Bauer. D'Anais Bauer huet hirersäits nieft der 2. Plaz iwwer 100m dann och nach d'Course iwwer 200 Meter konnte fir sech entscheeden.

D'Vera Hoffmann huet sech dogéint an der Course iwwer 1500m mat enger Zäit vu 4:19,32 virum Elena Lopes gewonnen.

D'Course iwwer 5000m huet de Bob Bertemes virum Christophe Kass gewonnen.