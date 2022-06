Bei der 25. Editioun vun de Réiser Päerdsdeeg sinn och déi national Meeschterschaften ausgedroe ginn.

No den Épreuven vum Freideg an e Samschdeg war et zimmlech kloer dass just nach 2 Reider an eng Reiderin mat hirem Päerd géingen a Fro komme fir den Nationalen Titel kennen ze gewannen.

Et waren dëst de Basile Bettendorf mat Kyoto du Gibet, de Marcel Ewen mat Casanova an d’Odile Gierech mam Päerd A-Myra Z. Et war dem Odile Gierech hier éischt Participatioun bei de Landesmeeschterschaften. Si ass wuel Lëtzebuergerin, wunnt awer an der Bréisseler Géigend an hat virdrun nach net dru geduecht fir zu Lëtzebuerg un den Depart ze goen.

Nodeems beim Marcel Ewen eng Staang erofgefall ass, war de Championstitel fir hien net méi ze areschen. Domat louch de Ball beim Odile Gierech. Sie huet sech des Chance mat hirem Päerd net entgoe gelooss, a gewënnt bei hirer éischter Participatioun gläich den Titel.