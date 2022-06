Bei den Häre war den KSC Honnerter-Performance mat um Depart, si haten awer am Kampf ëm d'Medaile wéineg matzeschwätzen.

Beim World-Cup zu Eygelshoven an Holland, der sougenannter Champions League vum Keelesport, konnt sech ganz iwwerraschend déi hollännesch Ekipp SKC Hoensbroek virum däitsche Meeschter SK Heiligenhaus mat engem knappe Punkt Virsprong duerchsetzen.

Aus Lëtzebuerger Sicht war bei den Hären den KSC Honnerter-Performance an bei den Damen den Joker 86 um Depart, déi awer alle béid net a Beschtbesetzung konnten untrieden. Den Joker 86 konnt sech trotzdeem déi drëtte Plaz an domat d'Bronzemedaile sécheren, dat hannert Samo Remscheid aus Däitschland an Itajai aus Brasilien. Fir den KSC Honnerter-Performance ass et net esou gutt gelaf a si hu sech misse mat der 6. a leschter Plaz zefridden ginn.