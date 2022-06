No der Néierlag an der WM-Qualifikatioun géint Lettland stoung en Dënschdeg nach e Frëndschaftslännermatch géint d'Belsch fir d'FLF-Dammen um Programm.

Fir d'Rout Léiwinne war et de leschte Match virun den zwee ofschléissende WM-Qualifikatiounsmatcher am September. Fir den Dammennationaltrainer Dan Santos war et e weidere wichtege Match, fir d'Entwécklung virunzedreiwen a sech op Nordirland an England ze preparéieren.

Nodeems d'Lëtzebuerger Dammen no den éischte 15 Minutten 0:1 am Réckstand louchen, konnt d'Caroline Jorge Magalhaes an der 34. Minutt mam 1:1 ausgläichen. Just virun der Paus goung d'Belsch mam 1:2 vum Davinia Vanmechelen zréck an d'Féierung. An der Nospillzäit konnt d'Amber Tysiak mam 1:3 nach een drop leeën. No 2 Minutte Spillzäit an der 2. Hallschent gouf et e weidere Gol vum Davinia Vanmechelen an den 1:4 fir d'Belsch Dammen. De 5:1 koum da vum Amber Tysiak an der 72. Minutt mat engem Kappball. Mam 1:6 huet d'Jassina Blom d'Féierung vun der Belsch an der 81. Minutt weider ausgebaut.

De Match géint déi belsch Dammen, déi matten an der Preparatioun fir d'Europameeschter am Juli an England stiechen, gouf zu Lier gespillt.

Fir d'Jill de Bruyn war et iwwerdeems de leschte Match am Dress vun der Lëtzebuerger Nationalekipp.