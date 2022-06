D'Rout Léiwen kréien et jo am September an der Nations League mat Litauen ze dinn.

An der Futtball Nations League kënnt et de 25. September am Stade de Luxembourg zum Duell tëscht dem FLF-Nationaltrainer Luc Holtz an dem fréieren FLF Directeur Technique Reinhold Breu. De Breu ass zanter Ufank dës Joers Techneschen Direkter vun der litauescher Futtball-Federatioun. Wéi um Internetsite vun deem Verband steet, ersetzt den Däitschen elo emol bis d'Enn vum Joer den Valdas Ivanauskas op der Trainerbänk, deen de Stull no den schlechten, éischte Matcher an der Nations League, virun d'Dier gestallt krut.