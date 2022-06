De Bob Bertemes ass de beschte Bommstousser, dee Lëtzebuerg jee hat. Déi lescht 1-2 Joer waren awer net einfach fir den 1,87 Meter grousse Liichtathlet.

D'Resultater waren net méi esou wéi sech de Sportler vum CA Bieles dat virgestallt huet. De Bob Bertemes huet no der Wantersaison, bei der Reprise vum Training gemierkt, datt et net esou gedréit huet wéi et soll. Do ass een der Saach emol op de Fong gaangen:

Bob Bertemes iwwert seng Form / Rep. Franky Hippert

"Mir hunn eis dohi gesat a mir hu geduecht, dann ass et einfach kierperlech e bësse midd, dunn hu mer den Training e bëssen ugepasst. Wéi dat dunn keen Erfolleg bruecht huet, dunn hu mer gekuckt wou de Schong dréckt, an si mer zum Fazit komm, datt einfach midd vum Kapp hir sinn. Et war elo awer eng super laang Saison, mat och Olympia dat nach eng Kéier e Joer no hanne verréckelt gouf."

An dovu muss den Athlet aus der Elittesportsektioun vun der Arméi elo e bëssen d'Rechnung bezuelen:

"Datt ech elo einfach e bëssen ausgelaugt sinn, also ech elo mental, an dunn hu mer mat mengem Mentalcoach dem Frank Müller gekuckt, wéi, wat, wou. An do krute mer gréng Luucht, datt mer dëst Joer u sech, datt keen u sech Leeschtung erwaart, am mir dat esou kënne plange wéi et passt."

Mat deene Responsabele vun der Liichtathletikfederatioun an vum Comité Olympique huet de Bob Bertemes mat senge Leit ronderëm sech dunn decidéiert, d'Weltmeeschterschaft am Juli an den USA op der Säit ze loossen:

"Ech gesi mech net dohin ze reesen, fir just fir dohin ze reesen. Et huet kee Wäert wann een net kompetitiv ass. Wat eis an d'Kaarte spillt ass datt d'WM virun der EM ass, esou datt mer do relax kënnen ureesen."

D'Europameeschterschaft am August zu München, déi bleift awer fest um Programm vum fréiere Lëtzebuerger Sportler vum Joer. Fir och nees méi Spaass un der Saach ze kréien huet den Olympionik vu Tokyo decidéiert och nees mam Diskus ze werfen. D'Zil ass fir den Diskus iwwer 60 Meter ze kréien. Mat 59 Meter 19 war de Bob Bertemes lo de Weekend beim nationale Championnat zu Schëffleng do scho ganz no drun.