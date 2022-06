An zwee Sätz huet si sech misste géint d'Nummer 97 d'Jule Niemeier aus Däitschland geschloe ginn.

Et ass eng vun de groussen Iwwerraschunge vun dësem Tour zu Wimbledon. D'Anett Kontaveit aus Estland ass u sech als déi grouss Favoritin an den Duell mat der Jule Niemeier gaangen, ma et war déi jonk Fra aus Däitschland, déi de besseren Ausgang vun dësem Duell hat. War et am éischte Saz nach eng knapp 6:4-Victoire, huet d'Niemeier sech am zweete Saz kloer mat 6:0 duerchgesat an steet domadder an der Siechzéngtelsfinall.

E puer Stonne méi spéit huet et och d'Garbine Muguruza erwëscht. D'Spuenierin, déi d'Nummer 10 op der Welt ass, gouf vun der Belsch Greetje Minnen, aktuell Nummer 88, aus dem Turnéier gehäit. Och hei war den éischte Saz knapp mat 4:6 ausgaangen an den zweeten hat d'Spuenierin kloer mat 0:6 verluer.