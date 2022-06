Virun 100 Joer hunn d'Minnenaarbechter zu Déifferdeng um Terrain vun der Stolindustrie hire Stadion opgeriicht.

De 24 Mee 1922 gouf de Stade du Thillenberg ageweit. Onzieleg a spektakulär Matcher sinn op deem legendäre Fussballterrain matten am Grénge gespillt ginn, viru bis zu 8.000 Leit. Heiansdo wuel nach méi, well hei goufen dacks Titele gewonnen a verdeedegt. 16 Mol goung d'Coupe a 6 Mol de Meeschtertitel un d'Red Boys. Hiren authenteschen an eenzegaartege fréieren Terrain stécht donieft och duerch seng sozial Geschicht an och architektonesch eraus.

"Eng schéinen Tribün,sou eng gëtt et nëmmen emol zu Lëtzebuerg!" René Muller, fréiere Mëttelfeldspiller

Zenter 2018 ass de al Tribün ënner Denkmalschutz gestallt, éiert d'Restauratioun vum historeschen Terrain ufänkt, krute mir am Kader vun der Top-Secret-Emissioun vill Anekdote vum René Müller verzielt. 40 Joer huet hie berufflech a privat mam Terrain ze di gehat.