Déi zwee Matcher géint d'Ukrain sinn am November. De President vun der FLH geet den Ament dovunner aus, datt déi zwou Partien hei am Land gespillt ginn.

Dat nächste Joer ass d'Handball-Weltmeeschterschaft fir Dammen. Déi gëtt an den 3 skandinavesche Länner Dänemark, Norwegen a Schweden organiséiert. Fir d'FLH-Selektioun fänkt déi éischte Phas vun der Qualifikatioun am November un. Zanter e Mëttwoch wëssen d'Lëtzebuergerinne géint wie si mussen untrieden.

FLH-Damme géint Ukrain gefuerdert / Rep. Rich Simon

D'FLH-Damme hu mat Spannung op den Tirage gewaart. An deen huet erginn, datt si musse géint d'Ukrain untrieden. Géint déi hu si schonns dat leschte Joer am Mäerz an der WM-Qualifikatioun gespillt an op 7 Goler verluer. Deen Ament gouf nach net vum Krich geschwat. Dat ass awer elo de Fall. D'Kapitänin vun der Lëtzebuerger Ekipp, Tina Welter, hofft awer, datt virun allem dat sportlecht bei den zwee Matcher am Mëttelpunkt wäert stoen.

"Et weess een elo net wéi d'Ëmstänn kommen. Ech denken, datt mir eis gutt virbereede wäerten. Dat finaliséieren, wou mir ad'n der leschter Kompetitioun géint si gespillt haten. Mir wëllen natierlech ee bessert Resultat liwweren. Déi Erfarung, déi Entwécklung, déi mir elo géint Italien gewisen hunn, datt mir bei alleguerten de Matcher an Turnéier weisen, datt mir elo no vir kommen an eventuell eng Victoire kënne feieren."

Fir de President vun der Handballfederatioun, Romain Schockmel, ass et schonns eng speziell Situatioun, datt Dammen-Nationalekipp géint déi aus der Ukrain muss spillen.

"Mir wäerte si esou empfänken, datt alles esou gutt a sécher wéi méiglech fir si hei zu Lëtzebuerg ass. Mir probéieren, och villäicht déi eng oder aner Facilitéit oder Avantagen den ukrainesche Supporter ze ginn. Et ass awer elo ze fréi, fir eis definitiv festzeleeën. Ech mengen och, datt dee politeschen Deel present wäert sinn. Ech denken awer net, datt dee wäert Iwwerhand huelen. Mir däerfen eis net mat esou Situatioune kleng kréie loossen."

Déi zwee Matcher géint d'Ukrain ginn Ufank November gespillt. De Romain Schockmel geet dovunner aus, datt déi, wéinst der Situatioun an der Ukrain, hei zu Lëtzebuerg organiséiert ginn.