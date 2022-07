D'Nummer 1 op der Welt bei den Dammen ass domadder e Samschdeg an de 1/16-Finallen vum Grand Slam eliminéiert ginn.

D'Serie ass gerass, d'Nummer 1 am Dammentennis ass eliminéiert: No 37 Victoiren noeneen huet d'Iga Swiatek e Samschdeg nees een Tennismatch verluer an domadder d'Aachtelsfinallen zu Wimbledon verpasst. Déi 21 Joer al Polin huet sech an der drëtter Ronn iwwerraschend missen der Franséisin Alizé Cornet an zwee Sätz mat 4:6 an 2:6 geschloe ginn.

D'Swiatek huet op der WTA-Tour déi lescht Méint dominéiert, sechs Tournoien dorënner d'French Open gewonnen a sech un d'Spëtzt vun der Weltranglëscht gesat. Mam Wuess zu Wimbledon ass si allerdéngs net esou gutt eens ginn. Schonn am zweeten Tour hat si géint d'Lesley Pattinama missen iwwer dräi Sätz goen.

An de leschten Deeg sinn zu Wimbledon schonn eng ganz Partie vun den Toppspillerinnen erausgeflunn. Getraff huet et ënnert anerem d'Karolina Pliskova, d'Danielle Collins, d'Emma Raducanu, d'Maria Sakkari oder och nach d'Anett Kontaveit.

Nach mat dobäi ass d'Ons Jabeur si steet an der Weltranglëscht op Plaz 2 an ass zu Wimbledon op 3 gesat.

Den Iwwerbléck vun den Aachtelsfinalle bei den Dammen:

Marie Bouzkova - Caroline Garcia

Tatjana Maria - Jelena Ostapenko (12)

Heather Watson - Jule Niemeier

Elise Mertens (24) - Ons Jabeur (3)

Alizé Cornet - Ajla Tomljanovic

Amanda Anisimova (20) - Harmony Tan

Elena Rybakina (17) - Petra Martic

Petra Kvitova (25) / Paula Badosa (4) - Simona Halep (16)