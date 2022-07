D'Lëtzebuergerin ass bei der Kompetitioun an der Belsch nëmmen 3 Honnertstel iwwert hirem eegenen nationale Rekord iwwer 100m Hecke bliwwen.

E Samschdeg waren e puer Lëtzebuerger bei engem internationale Meeting zu Heusden-Zolder an der Belsch am Asaz. D'Viktoria Rausch konnt sech iwwert eng Victoire iwwer 100 Meter Hecke freeën. Fir si ass d'Auer no 13 Sekonnen a 27 Honnertstel stoe bliwwen. D'Lëtzebuergerin ass domadder nëmmen 3 Honnertstel iwwer hirem nationale Rekord bliwwen, dee si de leschte Weekend beim Championnat opgestallt hat.

Iwwer 110 Meter Hecken ass de François Grailet an enger Zäit vu 14 Sekonnen deen Zweete ginn.

Iwwer 1500 Meter waren de Vivien Henz (3:38:89) an de Ruben Querinjean (3:39:02) um Depart. Si hu sech op de Plazen 11 an 12 klasséiert.