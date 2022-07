Mat insgesamt 62 Participanteë war de Women Weightlifting Grand Prix 2022 e groussen Erfolleg.

Am Gewiichthiewe bei de Frae waren eng Rei vu gudden Athletinnen dobäi. Aus Lëtzebuerger Siicht konnten déi zwou Lëtzebuergerinne mat folgende Resultater iwwerzeegen:

D'Mara Strzykala huet e Lëtzebuerger Rekord realiséiert, dat am Total vun 145 Kilogramm an der Klass ënner 49 Kilogramm. Dat ass duergaange fir déi 2 Plaz an eng gutt 13 Plaz am Generalklassement.

D'Lynn Weber ass mat engem Total vun 176 Kilogramm an der Klass ënner 76 Kilogramm op déi 3. Plaz komm an am Generalklassement war et déi 21. Plaz.

Bei den Seniore konnt déi véierfach Europameeschterin an eefach Weltmeeschterin Loredana Toma aus Rumänien mat 6 gudde Versich leider keen neien Europarekord opstellen, mee dofir awer zwee nei rumänesch Rekorder. Mat 114 Kilogramm am Räissen an 135 Kilogramm am Stoussen huet d'Loredana Toma zu Diddeleng déi 1. Plaz am Generalklassement gemaach.