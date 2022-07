An der Liichtathletik huet d‘Patrizia van der Weken e Sonndeg direkt zweemol den nationale Rekord iwwer 100 Meter verbessert.

Bei engem Meeting zu La Chaux-de-Fonds an der Schwäiz ass déi 22 Joer al Lëtzebuerger an de Virleef eng Zäit vun 11 Sekonnen an 31 Honnertstel gelaf an ass domadder 4 Honnertstel ënnert hirem nationale Rekord bliwwen. An der A-Finall war si dunn nach emol zwee Honnertstel méi séier an ass déi 4. ginn. Den neien nationale Rekord steet elo bei 11 Sekonnen an 29 Honnertstel.

D‘Patrizia van der Weken ass deemno an Toppform fir d‘WM zu Eugene an den USA (15. Juli – 24. Juli). D‘Lëtzebuergerin huet sech iwwert d‘Weltranglëscht fir d‘WM qualifizéiert a wäert nieft dem Charel Grethen an den USA vertruede sinn.