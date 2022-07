D'FLF huet de Programm vun der BGL Ligue fir déi nächste Saison presentéiert. Den éischte Spilldag ass de Weekend vum 7. August.

Schonn direkt fir den Optakt vun der BGL Ligue ass et d'Partie tëscht dem Champion Diddelenger an dem Rekordchampion Jeunesse Esch. D'Spiller vum Stater Racing mussen zu Déifferdeng untrieden an Hesper kritt et mat Nidderkuer ze dinn. D'Opsteiger vu Käerjeng spillen doheem géint Wolz a Monnerech, déi och geklomme sinn, dierfe sech op Rouspert freeën.

PDF: De Programm vun der BGL Ligue

An der Promotioun spillen dann d'Ofsteiger vu Rodange géint Weiler an den FC Luxembourg City (virdrun RM Hamm Benfica) spillt doheem géint Schëffleng.

