Nom Succès bei den Australian Open an de French Open huet de Spuenier deemno weiderhin d'Chance, fir säin drëtte Grand Slam dëst Joer ze gewannen.

E Méindeg den Owend huet de Rafael Nadal an den Aachtelsfinallen an 3 Sätz mat 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) géint den Hollänner Botic Van de Zandschulp gewonnen. D'Nummer 2 op der Welt kritt et elo mam Taylor Fritz (ATP 14), dee beim Tournoi op 11 gesat ass, ze dinn.

An der Ronn vun de leschten 8 steet bei den Hären och d'Nummer 1 Novak Djokovic. De Serb hat schonn e Sonndeg den Owend den Ticket fir d'Véierelsfinalle geléist. Hie kritt et do mam Jannik Sinner ze dinn.

Den Iwwerbléck vun de Véierelsfinalle bei den Hären

Novak Djokovic (1) - Jannik Sinner (10)

David Goffin - Cameron Norrie (9)

Christian Garin - Nick Kyrgios

Taylor Fritz (11) - Rafael Nadal (2)

Den Iwwerbléck vun de Véierelsfinalle bei den Dammen

Ajla Tomljanovic - Elena Rybakina (17)

Simona Halep (16) - Amanda Anisimova (20)

Marie Bouzkova - Ons Jabeur (3)

Tatjana Maria - Jule Niemeier