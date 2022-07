De fréieren Nationalspiller huet fir eng Saison mat enger Optioun op eng zweet bei der UNA ënnerschreiwen. Dat huet de Veräin en Dënschdeg matgedeelt.

Am nationale Futtball wiesselt den Tom Schnell vun Hesper op Stroossen. Hien hat zanter 2020 fir Hesper gespillt. Do virdrun huet hie mam F91 Diddeleng zweemol an der Gruppephas vun der Europa League gespillt.