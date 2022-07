An der Véierelsfinall vu Wimbledon huet sech d'Tatjana Maria aus Däitschland mat 4:6, 6:2 a 7:5 géint hir Landsfra Jule Niemeier duerchgesat.

Déi zweefach Mamm steet domat déi éischte Kéier an hirer Karriär an der Halleffinall vun engem Grand Slam. Béid Spillerinnen aus Däitschland stoungen och schonns méi wéi iwwerraschend an der Véierelsfinall. An der Weltranglëscht sti si just op de Plaze 97 an 103.