E Mëttwoch war d'Suite vun de Véierelsfinallen zu Wimbledon, dem drëtte Grand Slam vun der Saison.

Bei den Damme konnt sech d'Simona Halep däitlech mat 6:2 a 6:4 géint déi jonk US-Amerikanerin Amanda Anisimova duerchsetzen. Déi fréier Nummer 1 vun der Welt kritt et an der Halleffinall elo mat der Kasachin Elena Rybakina ze dinn, déi sech hirersäits an der Véierelsfinall mat 4:6, 6:2 a 6:3 géint d'Ajla Tomljanovic aus Australien duerchsetze konnt.

D'Halleffinallen am Iwwerbléck:

Tatjana Maria - Ons Jabeur

Simona Halep - Elena Rybakina