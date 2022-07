Wéinst enger Blessur kann de spueneschen Tennis-Superstar net an der Halleffinall, déi e Freideg sollt sinn, untrieden.

"Wéi jidderee gesinn huet, hunn ech grouss Péng an der Bauchgéigend. Ech hunn e Rass am Muskel" sot de Rafael Nadal.

Esou réckelt den Australier Nick Kyrgios automatesch an d'Finall. Fir hien ass et déi éischte Kéier, datt hien an engem direkten Duell ëm e Grand-Slam-Titel ka spillen.

Den Nadal verpasst domadder d'Chance op den drëtte Grand-Slam-Titel vun dësem Joer. Hie konnt jo schonn d'Australien an d'French Open gewannen.