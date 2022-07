De Serb huet sech an der Halleffinall a 4 Sätz géint de Britt Cameron Norrie duerchgesat.

D'Nummer 3 op der Welt Novak Djokovic steet fir déi aachte Kéier zanter 2011 an der Finall zu Wimbledon. D'Zil vum Serb ass seng véierte Victoire vum Tournoi noeneen a seng siwenten am Ganzen. Den op Nummer 1 gesate Serb huet an der Halleffinall géint de Britt Cameron Norrie mat 2:6, 6:3, 6:2 a 6:4 gewonnen. A senger 32. Finall bei engem Grand Slam kritt den Djokovic et e Sonndeg um 15 Auer mam Australier Nick Kyrgios ze dinn, aktuell d'Nummer 40 op der Welt.

De Kyrgios war an der Halleffinall spillfräi. Säi Géigner Rafael Nadal hat nämlech misse virun der Partie aus gesondheetleche Grënn Forfait erklären.