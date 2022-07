Bei den Dammen ënner 55 Kilogramm hat et déi 28 Joer jonk Lëtzebuergerin bis an déi kleng Finall am Karate op de World Games gepackt.

Am éischte Match vun hirer Grupp konnt sech d'Jenny Warling mat 5:1 géint d'Olympiagewënnerin Ivet Goranova aus Bulgarien duerchsetzen. Eng knapp 1:0-Victoire gouf et am zweete Kampf géint d'Brasilianerin Valeria Kumizaki. Am drëtten an entscheedende Match vun der Poule B, wou et drëm goung, wien als 1. oder 2. weiderkënnt, huet d'Sëlwermedail-Gewënnerin vun de leschten Olympesche Spiller gewaart, dat a Persona vun der Ukrainerin Anzhelika Terliuga. Hei konnt sech d'Favoritin kloer mat 4:1 behaapten.

Duerch géi zwee éischt gutt Matcher huet et d'Jenny Warling an d'Halleffinall gepackt, ma hei huet mat der Weltmeeschterin an dëser Gewiichtsklass Ahlam Youssef aus Ägypten eng richteg Erausfuerderung gewaart. D'Lëtzebuergerin huet gutt matgehalen an no engem 0:0 zum Schluss et awer net an d'Finall gepackt. Esou ass d'Jenny Warling an der klenger Finall ëm d'Bronzemedail ugetrueden a war hei der Amerikanerin Trinity Allen kloer mat 0:6 ënnerleeën.

An der Finall konnt sech d'Ukrainerin Anzehlika Terligua knapp mat 1:0 géint d'Weltmeeschterin Ahlam Youssef duerchsetzen.

Bei de World Games treffen déi bescht aacht Karatekaen aus de jeeweilege Kategorien openeen. D'Jenny Warling war als Nummer 5 vun der Welt fir dësen Tournoi qualifizéiert. Si ass déi eenzeg Lëtzebuergerin, déi bei de World Games zu Birmingham an den Usa ugetrueden ass.