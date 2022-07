De Serb klappt den Nick Kyrgios a véier Sätz an huet elo insgesamt 21 Grand-Slam-Titelen, ee manner wéi de Rafael Nadal.

Et war eng spannend Finall zu Wimbledon, an där de Kyrgios besser an de Match koum. Et huet een dem Djokovic ugesinn, dass hie Probleemer mat der onorthodoxer Spillmanéier vum Australier hat. De Kyrgios konnt den éischte Saz mat 6:4 fir sech entscheeden.

Duerno huet de Serb awer an de Match fonnt a konnt dem Kyrgios mat entscheedende Breaks den Zant zéien. Den Australier, dee fir säin Temperament bekannt ass, huet sech ëmmer nees opgereegt a mam Arbitter oder mat sengem Team diskutéiert.

Den Djokovic huet déi uschléissend Sätz 6:3, 6:4 a 7:6 gewonnen a feiert domat säin 21. Grand-Slam-Titel. Ausserdeem huet hie mat dëser Victoire säin Titel aus dem leschte Joer verdeedegt a säin insgesamt siwenten Titel zu Wimbledon gefeiert.