De Roger Federer denkt wuel driwwer no, seng Tennisrackett un den Nol ze hänken. Hien huet zouginn, datt hie sech och e Liewen ouni Tennis virstelle kann.

"Ech weess, datt eng professionell Karriär net éiweg dauere kann an dat ass och an der Rei", sot de Schwäizer an engem Interview mat der hollännescher Zeitung "Algemeen Dagblad". Fir déi éischte Kéier zanter 1997 ass de Federer och net méi am ATP-Ranking gelëscht.

"Ech gewanne gären, mee wann s de net méi konkurrenzfäeg bass, dann ass et besser opzehalen. Ech mengen net, datt ech den Tennis brauch", esou de 40 Joer ale Schwäizer, deen zanter méi wéi 12 Méint opgrond vun enger Knéiblessur kee Match méi gespillt huet.

Den 20-fache Grand-Slam-Gewënner gesäit och Méiglechkeeten, baussent dem Tennis-Sport glécklech an erfollegräich ze sinn. "Tennis ass een Deel, awer net meng ganz Identitéit. Ech wëll erfollegräich sinn a bleiwen, a vill Energie an de Business stiechen."

Et gëtt awer och spekuléiert, datt de Roger Federer am September kéint zeréck op der ATP-Tour sinn. Dëst huet de Schwäizer awer weder confirméiert, nach dementéiert.