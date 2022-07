Fir d'Saison 2022/2023 wäert de nach jonke Veräin keng Härenekipp méi stellen. Ee Grond fir dëse Schratt ass d'Ongewëssheet, schreift de Veräin.

Eng Ongewëssheet fir de jonke Veräin ass den Terrain, wou se kënne spillen. An der Heemechtsgemeng Bartreng sinn d'Kapazitéite limitéiert, wat d'Héichwaasser nach verschlëmmert huet. Zu Leideleng, wou de Veräin déi 3 Saisonen aktiv war, konnt laangfristeg net garantéiert ginn, fir weider do ze spillen.

Eng weider Ongewëssheet koum mam Kader, well no enger staarker Saison verschidde Spiller en neien Challenge gesicht a fonnt hunn. Dës Ofgäng wiere "quantitativ a qualitativ" net ze kompenséiere gewiescht.

Esou gouf d'Decisioun geholl, wéi den Handball Bartreng op Facebook schreift, fir op d'mannst déi nächste Saison keng Ekipp an d'Championnat ze mellen. Wéi et dono weidergeet, wier nach net gewosst, et wier een awer hannert de Kulissen amgaangen, ze schaffen, esou de Veräin.

D'Schreiwes:

Nodeems et eng länger Zäit méi roueg em är Lieblingshaien war, musse mir eis leider mat enger méi schlechter Nouvelle zréckmellen.

Säit senger Grënnung huet den HBB mat enger schwéierer laangfristeger Planung ze kämpfen. Opgrond vun der limitéierter Kapazitéit zu Bartreng gouf et kuerz- an mëttelfristeg keng Méiglechkeet, d'Heemmatcher zu Bartreng kennen duerchfeieren. Och d'Méiglechkeet, laangfristeg zu Leideleng kennen ze spillen, konnt eis leider net garantéiert ginn. Fir als Veräin kennen ze wuessen an och eng Jugend kennen opzebauen ass des Ongewëssheet natierlech méi wéi kontraproduktiv.

Zu dësem bekannte Problem koum fir nächst Saison leider nach ee weideren dobäi. Diverse Spiller-Ofgäng feieren dozou, dass mir enorm Verloschter an der Ekipp ze verzeechnen hunn, déi mir souwuel qualitativ wei quantitativ net kompenséiere konnten. No laangen an intensiven Diskussiounen hunn mir dowéinst déi schwéier Entscheedung geholl fir Saison 2022/23 keng Equipe un de Start ze schécken an den Handball Bartreng domadder – zumindest fir déi kommend Saison – vum aktive Spillbetrieb zréckzezéien.

Wéi et no der nächster Saison bei eis weidergeet ass nach net gewosst, hannert de Kulisse schaffe mir op alle Fall weider mat vollem Asaz un der Zukunft vum HBB. Op dësem Wee wëlle mir dann awer scho mol an aller Form fir äre Support déi lescht Jore Merci soe – sief et als Fan, Spiller, Trainer, Kiné oder Sponsor! Dank iech hunn mir déi lescht Jore vill Hailights erlieft a mir hoffen, dass dir eis och weiderhin trei bleift fir dass mir gestäerkt aus dëser Krise rauskommen