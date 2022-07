Bayern München an den FC Barcelona schénge sech endlech eens ginn ze sinn. De polneschen Nationalspiller Robert Lewandowski dierf a Spuenien wiesselen.

Wéi eng Rei Medie mellen, hu sech déi zwee Veräiner no laangem hin an hier op d'Modalitéiten an de Präis vum Transfert gëeenegt. Wéi d'Bildzeitung schreift, soll Barcelona de Bayern 45 Milliounen Euro bezuelen. De Stiermer géif e Kontrakt bis 2026 ënnerschreiwen.