An der Nuecht op e Sonndeg ware bei der Liichtathletik-WM zu Oregon an den USA de Charel Grethen d'Patrizia van der Weken am Asaz.

De Charel Grethen konnt sech hei iwwer 1.500 Meter en Ticket fir d'Halleffinalle sécheren. A sengem Virlaf ass hien als 5. mat enger Zäit vun 3 Minutten, 36 Sekonnen an 51 Honnertstel iwwer de wäisse Stréch gelaf. Mam Patrizia van der Weken war och déi wuel séierst Lëtzebuergerin am Asaz, dat iwwer 100 Meter. Mat engem Chrono vun 11 Sekonnen a 34 Honnertstel gëtt si déi 36. vun 49 Starterinnen, verpasst domat allerdéngs d'Halleffinallen.