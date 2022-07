E Sonndeg sinn am nationalen Tennis Center zu Esch d'Finalle vun de Landesmeeschterschaften am Simpel an am Dubbel gespillt ginn.

D'Final bei den Dammen huet Laura Correia géint Kylie Merlevede geheescht. No zwee Sätz ka sech d'Laura Correia kloer mat 6:1 a 6:2 géint Kylie Merlevede gewannen. Bei den Hären ka sech de Christophe Tholl géint de Gilles Kremer an zwee Sätz mat 6:0 a 3:1 duerchsetzen. De Gilles Kremer huet de Match missen am zweeten Saz opginn.