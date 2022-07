An der Nuecht op e Méindeg war bei der Liichtathletik-WM zu Oregon an den USA de Charel Grethen am Asaz, dat allerdéngs net mam erhoffte Resultat.

Hien ass a sengem Laf vun der Halleffinall just op déi 11. Plaz komm, dat an enger Zäit vun 3 Minutten 40 Sekonnen an 41 Honnertstel. Domat ass hien eliminéiert. A sengem Virlaf war hien nach ronn 4 Sekonne méi séier ënnerwee. Hätt hien déi Zäit nach emol lafe kënnen, wier et souguer duergaangen, fir säi Laf an der Halleffinall ze gewannen.

D'Beschtzäit an den Halleffinalle louch bei 3 Minutten 33 Sekonnen an 68 Honnertstel. Fir sech fir d'Finall ze qualifizéieren, ass eng Zäit vun 3 Minutten 37 Sekonnen an 21 Honnertstel duergaangen.

De Charel Grethen gëtt um Enn den 21ten ënner 24 Leefer, déi et bis an d'Halleffinall gepackt haten.