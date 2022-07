Neiste Mediegerüchter no gëtt de Matthjis de Ligt en Méindeg de Moie fir de Medezincheck zu München erwaart. Domat wier den de Ligt de 4. Neizougang.

D'Münchener hu sech wuel fir déi nächst Bundesliga-Saison mam Matthjis de Ligt an der Defense verstäerkt. Den Transfert vum 22 Joer jonken Hollänner vun der aler Damm bei d'Münchener Bayern solle béid Veräiner iwwerdeems schonn en Sonnden den Owend decidéiert hunn.

Den designéierten Ofwier-Chef soll e Kontrakt bis 2027 ënnerschreiwen. D'Münchener sollen iwwerdeems fir den de Ligt eng fest Zomme vu 70 Milliounen Euro iwwerweisen, zu där allerdéngs nach bis zu 10 Millioune Euro Bonusse komme kënnen. Den de Ligt ass domat deen zweetdeiersten Transfert an der Bayern-Geschicht. Just de Lucas Hernandez, deen d'Münchener am Joer 2019 fir ronn 80 Millioune kaaft hunn, ass d'Bayern méi deier gi wéi den de Ligt. Ob de jonken Hollänner allerdéngs mat sengen neie Matspiller mat an Trainingslager an d'USA flitt, steet nach an de Stären.

Nieft dem Sadio Mané (FC Liverpool), dem Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) an dem Noussair Mazaroui (Ajax Amsterdam) ass den de Ligt de véierte Star, deen den Hasan Salihamidzic dëst Joer op München gelackelt kritt. Mä nach sinn d'Kaderplanunge bei de Bayern net eriwwer. Scheinbar ass de FC Bayern scho mat zwee neie Veräiner amgaangen, fir Spillertransferten ze verhandelen. Nieft dem Konrad Laimer vu RB Leipzig sollen d'Münchener och um Mathys Tel vu Stade Rennes interesséiert sinn. De 17 Joer ale Fransous soll de Münchener wuel 25 Millioune wäert sinn. Nach kënne Spiller bis den 1. September transferéiert ginn.