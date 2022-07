Mëtt Juli ass all Joer zu Wäiswampech dat eenzegt grousst Turnéier am Sprangreiden am Norde vum Land.

Nieft dem Séi op enger verbesserter Anlag gouf et bei décker Hëtzt och dëst Joer vum Ufänger bis zum Profireider vun donneschdes bis sonndes fir jiddereen eppes. 6 Lëtzebuerger Reider ware bei der Haaptkompetitioun um Start. D'Feld vun de Participantë bestoung aus 30 Reider a Reiderinnen. D'Epreuve war een S-Sprange mat engem Stär, an dat ass schonn en héijen Niveau. De Parcoursbauer, de Lëtzebuerger Paul Engel, deen och Generalsekretär vun der Lëtzebuerger Reitsportfederatioun ass, huet sech Gedanke misse maachen, fir e Parcours opzestellen, dee schwéier genuch, mä awer net ze schwéier war. Dat gesäit een do drun, wéi vill Reider mat 0 Feeler duerch de Parcours ginn. Vun der éischter Ronn si just 6 Reider mat 0 Feeler an d'Stieche komm. Dorënner ee Lëtzebuerger, de Joel Gansemans. D'Stiechen huet manner Obstakele wéi déi éischt Ronn. D’Zil ass och hei, 0 Feeler a gläichzäiteg séier ze sinn, well et kann herno ëm d’Zäit goen. De Joel Gansemanns huet zimmlech am Ufank eng Staang erofgehäit. Domat hat hie 4 Feelerpunkten, iwwregens haten dat och nach 4 aner Konkurrenten. Wéi déi lescht Reiderin Katja Haep op Chiupalina an d'Stieche geridden ass, wousst si, dass si mat 0 Feeler op jidder Fall géing gewannen. An dat ass hir um Enn dann och gegléckt.