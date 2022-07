Wann déi Diddelenger sech am zweeten Tour géife géint den armenesche Champion Pyunik duerchsetzen, da géif am nächsten Tour de Roude Stär Belgrad waarden.

De Retourmatch géint Pyunik ass d’nächst Woch heiheem. Den Allersmatch am 3. Tour wär fir d‘éischt den 2. oder 3. August a Serbien.

Sollt de Stater Racing an der Conference League Qualifikatioun an den drëtten Tour kommen, da géifen déi Stater et do mat Twente Enschede aus Holland ze di kréien. Elo an der zweeter Ronn spillt d'Ekipp vum Verluerekascht emol en Donneschdeg, an déi Woch drop, géint Cukaricki aus Serbien.