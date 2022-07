An der Qualifikatioun hat de Steve Nothum iwwerdeems scho seng perséinlech Beschtleeschtung iwwertraff.

De Steve Nothum konnt sech zu München um WSPS World Cup, nodeems hie sech a fënnef Qualifikatiounsronne géint seng Konkurrenz duerchgesat huet, eng Sëlwermedail sécheren. Nieft der Sëlwermedail dierf de 35 Joer ale Lëtzebuerger sech virun allem iwwert seng ausseruerdentlech gutt Leeschtung freeën. De Sportschütze, dee soss fir den C.T.F.S. Déifferdeng un de Start geet, konnt mat 103 Scheiwe säi perséinleche Rekord briechen. Just dem Spuenier Becker Castillo huet de Steve Nothum sech misse geschloe ginn.

No sengem éischte Podium war de Steve Nothum ganz zefridden:"Schonn an der Qualifikatioun ass wierklech alles gutt fir mech gelaf an ech konnt mech mat enger neier perséinlecher Beschtleeschtung an d'Finall kämpfen. An der Finall selwer war et extrem waarm, mä ech hunn alles gutt getraff. [...] Et ass mäin éischt World Cup Resultat a grad dowéinst sinn ech ganz zefridden. "Och dem Steven Nothum säin Trainer Frank Best war ganz zefridde mat der Leeschtung vu sengem Schützling: "De Steve ka wierklech houfereg op seng Leeschtung sinn. Hien huet haut bewisen, datt hie mat de Beschte mathale kann an datt seng Entwécklung duerchaus positiv verlaf ass."

