Vum 16. bis den 21. Juli ass d'Weltmeeschterschaft am Keelen zu Tréier.

Op der Keeleweltmeschterschaft stoung en Dënschdeg d'Finall vun der Disziplin "Tandem Dammen" um Programm. An dëser konnte sech zwou Lëtzebuergerinne behaapten an d'Goldmedail gewannen. Mat enger staarker Leeschtung hunn d'Mandy Parracho an d'Martine Keller sech géint hir Konkurrentinnen aus Däitschland duerchgesat an de Weltmeeschtertitel mat op Lëtzebuerg bruecht.

Hei fannt Dir déi detailléiert Resultater.