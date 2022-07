En Dënschdeg den Owend huet den F91 Diddeleng am 2. Tour vun der Champions-League-Qualifikatioun den Allersmatch géint Pjunik Jerewan gespillt.

D'Ekipp aus der Forge du Sud huet sech wéi schonns am 1. Tour och en Dënschdeg den Owend emol nees drop konzentréiert, fir an der Defensiv gutt ze stoen. D'Ekipp vu Jerewan hat an der éischter Hallschent wuel méi vum Match, ma den F91 déi besser Chancen, nawell sollt an den éischte 45 Minutte kee Gol falen.

An der zweeter Hallschent hat den amtéierende Lëtzebuerger Champion weiderhin déi eng oder aner gutt Chance. An der 70. Minutt gouf de Samir Hadji dunn am géigneresche Strofraum vum Dashyan gefoult. Den Diddelenger Buteur ass selwer ugetrueden an huet seng Ekipp domat mat 1:0 a Féierung bruecht. Bei dësem Stand sollt et dann och bis zum Schluss bleiwen, esou datt den F91 eng weider Victoire feiere kann.

Nächsten Dënschdeg ass dann de Retourmatch am Stade Jos Nosbaum zu Diddeleng, wou d'Ekipp vum Trainer Carlos Fangueiro dann hofft, sech den Ticket fir déi 3. Qualifikatiounsronn sécheren ze kënnen.