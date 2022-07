De Chris Rodesch steet beim ITF-Tennis Tournoi zu Esch am zweeten Tour.

De Lëtzebuerger Davis Cup Spiller huet an der éischter Ronn an 2 Sätz 6-3 a 6-4 géint de Belsch Gauthier Onclin gewonnen. De Christophe Tholl huet am 1. Tour géint e Belsch verluer.