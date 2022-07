Fir d'Patrizia van der Weken waren et déi éischt Outdoor-Weltmeeschterschaften. Si ass um Enn iwwer 100 Meter déi 36. ginn.

Patrizia van der Weken iwwer WM / Reportage Rich Simon

Fir déi 22 Joer jonk Athletin war et bis elo den Highlight an hirer Karriär. Schliisslech waren déi Bescht vun de Beschten zu Eugene mat um Depart. Regrete brauch d'Sprinterin jiddwerfalls keng ze hunn.

Ech sinn um Weltniveau gelaf. Hei koum d'Weltspëtzt zesummen an ech hunn dierfen een Deel dovunner sinn. Et ass dat, wou all Sportler drop hi schafft. Ech sinn eng ganz gutt Course gelaf an hunn de Stress ganz gutt "gehandelt". Et kann ee sech hei ënnert den Athlete vill austauschen. Et war eng ganz gelongen Erfarung.

D'Patrizia van der Weken ass an hirer Serie iwwer 100 Meter eng Zäit vun 11 Sekonnen a 34 Honnertstel gelaf. Dat war déi drëttbescht Zäit, déi d'Athletin aus dem COSL-Elittekader jee gelaf ass. Dee Chrono ass duergaangen, fir um Enn op déi 36. Plaz ënner 49 Leeferinnen ze kommen. D'Patrizia van der Weken war mat där Zäit op der Weltmeeschterschaft och ganz zefridden.

Ech mengen 11.34 mat 0,8 Réckewand ass guer net wäit ewech vu menger Beschtleeschtung. Ech si super frou mat mengem Resultat. D'Zil war et, fir Erfarung ze sammelen a mech an der Placéierung ze verbesseren. Dat ass mir gelongen an dofir ass d'Zil och erreecht.

Den nächste grousse Rendez-vous fir d'Patrizia van der Weken sinn elo d'Europameeschterschaften den nächste Mount zu München.