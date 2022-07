Den Alex Knaff huet sech iwwerdeems an 2 Sätz mat 6:3 a 6:4 géint de Martin Tiffon aus Spuenien misse geschloe ginn.

De Lëtzebuerger Davis-Cup-Spiller Chris Rodesch konnt sech en Donnechdeg am zweeten Tour vum ITF-Tennis-Tournoi zu Esch an zwee Sätz mat 6:3 a 6:4 géint säi belsche Kontrahent Simon Beaupain behaapten. An der Véierelsfinall trëfft hien elo op den däitsche Sebastian Fanselow.

Am Dubbel steet den Duo Knaff/Rodesch an der Halleffinall, dëst nodeems se per "walk-over" géint den Duo Hardt/Oliel weiderkomm sinn. An der Halleffinall treffe si elo op den däitsch-hollänneschen Duo Hermans/Wehnelt.