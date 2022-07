Um Donneschdeg den Owend krut de Racing et am Stade de Luxembourg mat FK Cukaricki aus Serbien ze dinn.

An d'Fans, déi an den neie Stadion koumen, kruten an der éischter Hallschent eppes gebueden. Keng Ekipp huet sech verstoppt a si hu béid no Vir gespillt. No 16 Minutten huet de Kovac d'Gäscht a Féierung bruecht ma just 4 Minutte méi spéit trëfft den Omrani fir den 1:1. Virun der Paus sollten d'Serben dann nach eng Kéier d'Nues vir hunn, datt no engem Gol vum Mijaliovic an der 35. Minutt.

© Gilles Tricca / RTL © Gilles Tricca / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Kuerz no der Paus huet de Kovac mat sengem zweete perséinleche Gol an dësem Match d'Missioun fir de Racing, doheem eppes matzehuelen, nach méi schwéier gemaach. Déi Stater sinn vun der 51. Minutt un engem 1:3-Réckstand nogelaf. Dëse gouf no 66 Minutten esouguer nach méi grouss, wéi den Lukic fir d'Serbe markéiere konnt. Esou bleift et bis zum Schluss beim 1:4 an de Racing muss um Réckmatch méi wéi just eng Schëpp dropleeën, wann een nach an déi nächste Ronn wëll kommen.