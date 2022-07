Um 1. Spilldag am éisträichesche Championnat huet Austria Wien auswäerts mat 0:3 géint RB Salzburg de Kierzere gezunn.

E Freideg den Owend war ee Lëtzebuerger Nationalspiller mat sengem Veräin am Ausland am Asaz. Fir Austria Wien mam Marvin Martins gouf et um éischte Spilldag am éisträichesche Championnat awer eng 0:3-Néierlag bei RB Salzburg. De Lëtzebuerger stoung de komplette Match um Terrain.

Donneschdeg

En Donneschdeg den Owend war de Vincent Thill scho mat Woskla Poltawa an der Conference-League-Qualifikatioun am Asaz. Den Allersmatch géint Alk Stockholm huet ee mat 3:2 gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 88. Minutt ausgewiesselt.

Mam Enes Mahmutovic war hei nach een zweete Lëtzebuerger Nationalspiller am Asaz. Hien huet mat sengem Veräin ZSKA Sofia 0:0 gläich géint Skopje gespillt. De Mahmutovic stoung de ganze Match um Terrain a gouf an der 51. Minutt ausgewiesselt.