Bei hirer éischter Weltcup-Course huet déi 21 Joer jonk Lëtzebuergerin de Podium op nëmmen dräi Sekonne verpasst.

E Sonndeg de Moie war bei der Elite vun den Dammen am Triathlon den Optakt vum Weltcup am spuenesche Pontevedra. Nieft der éischter Weltcup-Course war et fir d'Eva Daniëls och déi éischt Course vun der Saison iwwert eng olympesch Distanz.

No e puer méi klenge Problemer beim Schwammen huet ee vun der Lëtzebuergerin eng staark Leeschtung um Vëlo gesinn. Beim ofschléissenden 10-Kilometer-Laf konnt d'Eva Deniëls déi gutt Form weider weisen a schléisst d'Course um Enn op der gudder 4. Plaz mat engem Retard vun 28 Sekonnen op d'Petra Kurikova of.

D'Tschechin konnt sech mat enger Zäit vun 01:57:43 d'Schlussvictoire sécheren, dat virun dem Lisa Tertsch aus Däitschland an der Fransousin Sandra Dodet.

No enger klenger Paus geet et fir d'Eva Daniëls am Weltcup den 28. August zu Bergen an Norwegen weider.

