Amerikanesche Medien no gouf d'Weltmeeschterin staark alkoholiséiert an hirem Auto virfonnt. Iwwerdeems soll si eng Zäitche vu sech gewiescht sinn.

Well d'Hope Solo doriwwer eraus bei der Arrestatioun Widderstand geleescht huet, si och nach hir Kanner eleng gelooss huet an domadder hirer Roll als Tutelle net nokomm ass, muss déi 40 Joer al Fra elo fir 30 Deeg an de Prisong. Weider krut d'Hope Solo och nach 24 Méint op Sursis. Och eng Geldstrof vun 3.100 US-Dollar muss d'Fra bezuelen.

Et ass och net déi éischte Kéier, datt d'Solo vun der Police festgesat gëtt. Schonn am Joer 2017 huet si sech misse viru Geriicht veräntwerten. Dëst, well si ënner Alkoholafloss hir Schwëster an hiren Neveu ugegraff, souwéi och blesséiert soll hunn.