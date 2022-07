Déi turbulent Nations-League-Partie Lëtzebuerg géint d'Tierkei huet fir eng Rei Spectateuren elo nach een Nospill.

D'Gemeng Lëtzebuerg reagéiert an hirer Qualitéit als Proprietär op d'Incidente beim Match Lëtzebuerg-Tierkei den 11. Juni

Bei der Nations-League-Partie, déi aus Lëtzebuerger Siicht 0-2 verluer goung, gouf et ënnert de Spectateuren eng Rei Aggressiounen an och um Wuess goufen et Tëschefäll, zum Beispill duerch Flitzer. Dat Ganzt hat fir vill Diskussioune ronderëm d'Sécherheet am neie Stadion op der Cloche d'Or gesuergt.

All déi Persounen, déi sech wärend dem Match Accès op den Terrain verschaf hunn, kréien elo e Stadionverbuet vun engem Joer. Si däerfe sech och net an der Enceinte vum Stade de Luxembourg ophalen. D'Decisioun gouf zesumme mat der Federatioun geholl.

D'FLF verbitt iwwerdeems de selwechte Leit den Accès zu engem Match, dee vun hier organiséiert gëtt, dat wärend 10 Joer.

D'Schreiwes

Stade de Luxembourg

Suites des incidents survenus lors de la rencontre Luxembourg - Turquie

Suite aux incidents survenus le 11 juin 2022 au Stade de Luxembourg lors de la rencontre de football entre le Luxembourg et la Turquie, la Ville de Luxembourg, en sa qualité de propriétaire et d’exploitant du Stade de Luxembourg, en concertation avec la Fédération Luxembourgeoise de Football, a décidé d’interdire pendant la durée d’une année tout accès à l’enceinte du stade aux personnes qui ont indûment accédé au terrain pendant le match.

La décision de la Ville a été prise conformément à l’article 19 du règlement d’ordre intérieur du Stade national de football et de rugby qui dispose que « En cas d’inconduite et/ou de non-respect des dispositions du présent règlement d’ordre intérieur par une personne déterminée et sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a, vu la gravité du/des manquement(s) constaté(s), le droit d’interdire tout accès à l’enceinte du Stade de Luxembourg à la personne concernée, soit temporairement pour une durée maximale d’une année à partir de la décision, soit définitivement en cas de nouveau manquement aux dispositions du présent règlement d’ordre intérieur. »

Par ailleurs, la Fédération Luxembourgeoise de Football a décidé d’interdire pendant une durée de 10 ans la participation de ces mêmes personnes aux matchs dont elle est l’organisateur.

La Ville de Luxembourg et la Fédération Luxembourgeoise de Football font appel au civisme des visiteurs du Stade de Luxembourg qui sont priés de respecter les dispositions du règlement d’ordre intérieur du Stade de Luxembourg afin de garantir à tout moment la sécurité de tous et le bon déroulement des rencontres sportives.