Am Kader vun de 70 Joer, nodeem de Josy Barthel olympescht Gold gewonnen, gouf d'Expo um INS ageweit.

Bei der Visitt vun der Expo gi beim Leon Letsch Erënnerunge waakreg. Hie war mam Josy Barthel zesummen an der Primärschoul am Athenäum an op der Uni, an e Liewe laang waren si gutt Kolleegen. Wéi de Futtballnationalspiller mam Fliger zréck vun Helsinki koum, no der Victoire géint England, ass de Josy Barthel d'Halleffinall gelaf.

E puer Deeg méi spéit zu Mamer, mam Ouer um Radio, huet de Leon Letsch d'Nouvelle vun der Victoire vu sengem Frënd héieren.

De Charel Grethen, de Vivien Henz, d'Charline Mathias an de Camille Schmit. Dat sinn eis aktuell 1500-Meter-Spezialiste mat hirem Trainer. Zesumme mat aktuellen a fréiere Liichtathleten, mat Prominenz aus Sport a Politik, si si eng 1.500 Meter op der neier Piste um INS gelaf.

Dat Ganzt ass an enger sympathescher familiärer Atmosphäre ofgelaf an dozou huet en neie Rekord gepasst. Dofir huet 4 Mol 100 Meter Staffel bei den Damme gesuergt.

Eng sympathesch Feier, mat aktuellen a fréiere Liichtathlete mat Prominenz an Aktioun, als Invitéen. Elo waarde mir dann op déi nächst olympesch Medaile fir Lëtzebuerg.

Celebrate Josy Barthel (26.7.22) © MSP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'Schreiwes