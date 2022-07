Vum 14. bis de 17. September gëtt an der Coque d'TeamGym Europameeschterschaft organiséiert.

Ronn 870 Athleten an Athletinnen trieden an 51 Ekippen an de verschiddene Kategorië géinteneen un. D'Virfreed bei der Organisatioun an den Athleten ass natierlech grouss, de Sam Rickal huet fir Iech nogefrot.

Team-Gym Europameeschterschaft zu Lëtzebuerg / Sam Rickal

Eng Europameeschterschaft ass fir all Sportler eppes Besonnesches. Wa se dann och nach am eegene Land ass, dann ass d'Virfreed dorop natierlech nach méi grouss. Mëtt September gëtt an der Coque d'TeamGym Europameeschterschaft organiséiert. Eng Sportaart, déi ursprénglech aus de skandinavesche Länner kënnt, esou de President vum Organisatiounscomité Roby Biwer.

"TeamGym gëtt op 3 Geräter geturnt an zwar um Buedem op engem Tapis vu 14x16 Meter, wou Choreographie mat akrobateschen Elementer verbonne gëtt. Dann awer och op enger Tumblingsbunn vu 36 Meter, wou an enger Ligne Droite eng Kombinatioun vun Elementer gewise gëtt an um Mini-Trampolin. Wéi de Numm et seet, sinn et all Kéiers Ekippe vun 8-12 Leit, wouvun nëmme 6 een Duerchgang maachen an als Ekipp bewäert ginn. Et ass also den Teamgeescht dee groussgeschriwwe gëtt."

D'Organisatioun war an dësen Zäiten natierlech net einfach. D'Leit ronderëm de Roby Biwer sinn ënner anerem fir d'Ënnerbréngung an Hoteller a fir den Transport vu de Sportler a Sportlerinnen zoustänneg. Dëst huet als grousst Zil, den Ekippen aus de 17 Länner eng optimal Plattform ze schafen, fir géinteneen unzetrieden. Déi 51 Formatioune sinn ënnerdeelt a Juniors-, Seniors a Mixt-Ekippen. Zanter 2019 gëtt et och zu Lëtzebuerg eng Meederchers TeamGym-Ekipp, déi am Dezember 2021 op der Europameeschterschaft a Portugal éischt Erfarunge sammele konnt an et souguer bis an d'Finall gepackt huet.

"A Portugal ware 6 Ekippen an der Finall. Elo sinn et 8 Ekippen, déi zu Lëtzebuerg an d'Finall kommen. Obwuel d'Konkurrenz méi staark wäert sinn, ass d'Chance do fir d'Finall z'areechen. Fir mech ass de Sproch nach ëmmer zoutreffend: "Dabei sein ist alles". Een Zil vun dëser Heem-EM ass et fir déi nei Disziplin vum TeamGym hei zu Lëtzebuerg méi populär ze maachen an eis Lëtzebuerger Turnveräiner mat op de Wee ze huelen TeamGym an hire Clibb unzebidden."

Tickete ginn et op www.teamgym2022.lu ze kafen. Wärend de Qualifikatiounen an de Finalle gëtt awer och e Livestream ugebueden