D'Lëtzebuergerin hat et en Donneschdeg an der Qualifikatiounsronn bis an d'Héichsprong-Finall beim Europäeschen Olympesche Jugendfestival gepackt.

Nodeems d'Mia Bourscheid et en Donneschdeg zu Banská Bystrica an der Slowakei mat enger neier Beschtleeschtung vun 1,70 Meter an d'Finall gepackt huet, ass et e Freideg ëm eng Medail gaangen. Do konnt déi jonk Lëtzebuergerin allerdéngs net un déi gutt Leeschtungen uknäppen. Mat engem Sprong vun 1,60 Meter ass d'Mia Bourscheid e Freiden op déi 13. Plaz gesprongen. Gewanne konnt iwwerdeems d'Kroatin Jana Koscak, dëst mat engem Sprong vun 1,84 Meter.