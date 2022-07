Donieft huet sech Mannheim géint Holstein Kiel duerchgesat. Schalke, Augsburg a Borussia Mönchengladbach hu sech souverän duerchgesat.

Nodeems um Samschdeg Leverkusen a Köln aus dem DFB Pokal erausgeflu waren, huet et um Sonndeg d'Hertha vu Berlin aus der 1. an Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga erwëscht.

E geckege Match gouf et zu Braunschweig. D'Hertha Berlin war an der Paus mat 2:0 vir. Braunschweig koum innerhalb vun 3 Minutten op 2:2 erun. An der Verlängerung gouf et dunn en Hin an Hir am Resultat. D'Heemekipp war 3:2 vir, d'Gäscht hu beim 4:3 de Match awer gedréint. Kuerz viru Schluss huet den Underdog ausgeglach. Am Eelefmeterschéissen huet sech dunn Braunschweig mat 6:5 behaapt.

Beim Match Mannheim géint Holstein Kiel soll et och an d'Eelefmeterschéisse goen. An der regulärer Spillzäit an an der Verlängerung si keng Goler gefall. D'Heemekipp huet déi besser Nerve gewisen a sech mat 5:3 duerchgesat.

Mat am meeschte Krämpes eng Ronn weiderzekommen hat och Freiburg zu Kaiserslautern. D'Heemekipp war bis zur 83. Minutt duerch e Gol vum Ritter a Féierung. Duerch e Gol vum Sallai huet Freiburg et an d'Verlängerung gepackt. An der 111. Minutt huet den Doan d'Partie fir d'Gäscht entscheet. Och Hoffenheim huet sech just knapp mat 2:0 no Verlängerung zu Rödingshausen duerchgesat.

Bei der klorer 9:1-Victoire vu Mönchengladbach beim SV Oberachern gouf de Lëtzebuerger Yvandro Borges an der 82. Minutt agewiesselt. Schalke huet sech beim Bremer SV mat 5:0 behaapt. Lohne huet an der 1. Hallschent gutt géint Augsburg matgehalen, an der Paus stoung et 0:0. Um Enn huet de Bundesligist sech awer mat 4:0 duerchgesat.

Mainz mam Leandro Barreiro, deen an der 76, Minutt agewiesselt gouf, huet sech souverän mat 3:0 zu Aue behaapt.