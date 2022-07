Beim internationale Meeting zu Schëffleng gouf et zum Deel gutt Leeschtunge vun de Lëtzebuerger Athletinnen an Athleten.

Bei de Männer huet de Charel Grethen d'Finall iwwer 1500 Meter an enger Zäit vun 3 Minutte 36 Sekonnen a 94 Honnertstel gewonnen. Mat där Zäit huet de Grethen e Meeting-Rekord opgestallt. Um Podium stoungen nach den Australier Jye Edwards an den Adam Fogg aus Groussbritannien.

Am Bommstoussen ass de Bob Bertemes op déi 2. Plaz komm. De Lëtzebuerger huet d'Kugel a sengem eenzege gëltege Versuch op 20, 23 Meter gehäit. D'Victoire war fir den Tschech Tomas Stanek mat engem Meeting Rekord vun 21,94 Meter.

An enger Zäit vun 11,02 Sekonnen ass de Pol Bidaine an der 100-Meter-Finall de 5. ginn. Als Éischten ass de Mouhamadou Fall aus Frankräich an 10,26 Sekonnen iwwer d'Arrivée gelaf.

Bei den Dammen ass d'Patrizia van der Weken an der Finall iwwer 100 Meter op déi 5. Plaz komm. Si ass d'Course an enger Zäit vun 11,50 Sekonnen op en Enn gelaf. Gewonne gouf d'Course vun der Hollännerin Jamile Samuel (11,33 Sekonnen).

D'Vera Hoffmann ass an der Finall iwwer 1500 Meter an enger Zäit vu 4 Minutten 20 Sekonnen a 15 Honnertstel op déi 7. Plaz ënnert 10 Konkurrentinne komm.