Et ass dem Lëtzebuerger seng éischte Victoire op dësem Niveau a senger Karriär. Den Turnéier ass mat 15.000 US-Dollar dotéiert.

An der Finall konnt hie sech mat 6:4, 4:6 a 6:0 géint de Mick Veldheer duerchsetzen. Den Hollänner, deen op 7 am Tournoi gesat war, ass als 659. an der Weltranglëscht, 286 Plaze besser klasséiert wéi de Lëtzebuerger.