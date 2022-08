Wéi gewinnt goufen um Schëfflenger Liichtathletikmeeting héichkaräteg Performancë realiséiert.

Aus Lëtzebuerger Siicht bleiwe virun allem d'Biller hänken, wou de Charel Grethen enke Kontakt mam Lëtzebuerger Public ophëlt, a sech feiere léisst.

E puer Minutte virdrun hat de Charel Grethen eng 1.500-Meter-Course dominéiert, déi mat staarken internationale Leefer besat war. Obschonn dëse Meeting net ideal tëschent Welt- an Europameeschterschaft louch, huet den CSL-Athlet drop gehalen unzetrieden. Dëst, fir engersäits d'Aarbecht vum Schëfflenger Veräin ze honoréieren an anerersäits, fir sech dem Lëtzebuerger Public ze weisen. En neie Meeting-Rekord, en exzellente Chrono, eng souverän Victoire a Sputt no uewe si fir de Charel Grethen festzehalen. Op dësem Meeting war allerdéngs och de jonke Ruben Querinjean mat vun der Partie. Den Athlet mat der belscher a Lëtzebuerger Nationalitéit hat op der Cross-Country-Europameeschterschaft Bronz fir Lëtzebuerg gewonnen a gouf e Sonndeg Fënneften. Och am 3000 Meter Steeple ass de Querinjean dës Saison gutt ënnerwee. De Weekend huet hien d'Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft nëmmen ëm eng Sekonn verpasst.

De Bob Bertemes huet zwou Woche virun der Europameeschterschaft seng optimal Form iwwerdeems nach net fonnt. Nëmmen ee vu senge Versich war valabel an deen ass bei 20,24 Meter erofkomm. Den Tschech Stanek konnt d'Spectateuren am Géigesaz zum Bob Bertemes zum Staune bréngen. Him ass mat 21,94 Meter eng sensationell Leeschtung gelongen, mat där hie mat der internationaler Weltspëtzt mathale kéint.

D'Patrizia van der Weken hat de Weekend den Jetlag no der Weltmeeschterschaft an Amerika wuel nach net richteg verdaut. Weider hat si an der Finall, wéi déi aner Sportlerinnen och, mat Géigewand ze kämpfen. Um Enn stoung eng Zäit vun 11,41 Sekonnen, wat e gutt Stéck vun hirer beschter Leeschtung ewech ass. Allerdéngs bléiwen hir och nach 14 Deeg bis zur Europameeschterschaft, fir an de Rhythmus ze fannen. D'Vera Hoffmann ass iwwerdeems och nach op der Sich no der optimaler Form. No engem Mount Paus an no enger Course a Finnland, war et hir nach net méiglech, esou richteg an den Trëtt ze fannen.

Am Joer 2023 feiert de Schëfflenger Meeting den 20. Anniversaire an et wäert ee vun organisatorescher Säit alles drusetzen, fir dëse Meeting genee esou gutt ze organiséiere wéi all d'Meetinge virdrun.