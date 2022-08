Am 1.500-Meter-Laf konnt sech de Vivien Henz zu Cali géint seng Konkurrenten duerchsetzen a sech als fënnefte fir d'Finall en Donneschdeg qualifizéieren.

Just d'Kenianer Cheruiyot a Kimaiyo, souwéi den Ethiopier Kasaye an de Rak aus Polen ware méi séier ënnerwee wéi de jonke Lëtzebuerger. En Donneschdeg geet et fir den Henz an der Finall ëm d'Medailen. An dëser muss hie sech da géint 11 aner Leefer duerchsetzen. D'Finall ass de 4. August um 0.55 Auer Lëtzebuerger Zäit a Kolumbien.